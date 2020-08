La Roma passa a Friedkin: accordo preliminare per 591 milioni

(Teleborsa) - Laè ufficialmente diche sarà il 24° Presidente della storia della squadra giallorossa. Cala, dunque, il sipario sull'era dial timone del club dall'agosto 2012. La firma delè arrivata al termine di una lunghissima trattativa ( che nei mesi, anche in scia all'emergenza sanitaria, ha rischiato più volte di saltare) quando inIl magnate texano verseràL'Operazione ( che sarà formalizzata entro la fine di agosto ) - si legge nel comunicato ufficiale rilasciato dalla Società - "sarà effettuata attraverso una cessione a Friedkin dell'intera partecipazione detenuta da AS Roma SPV nel Club paridel capitale sociale del Club, di cui una partecipazione diretta del 3,3% del capitale sociale del Club e di una partecipazione indiretta dell’83,3% detenuta da AS Roma SPV attraverso la sua controllata NEEP Roma Holding S.p.A. (“NEEP”), per un prezzo di acquisto pari a Euro 0,1165 per azione. Più in generale, l’Operazione prevede che Friedkin acquisisca, oltre al 100% del capitale azionario di NEEP, anche il 100% del capitale sociale di ASR Soccer LP S.r.l. e il 100% del capitale azionario di ASR Retail TDV S.p.A. L'Operazione è valutata in circa, dunque,he, dopo l’annuncio alla“Sono lieto di confermare che abbiamo raggiunto un accordo con il. Questa notte abbiamo firmato i documenti e nei prossimi giorni lavoreremo assieme per completare ilche porterà al passaggio di mano del Club. Negli ultimi mesi, Dan e Ryan Friedkin hanno dimostrato totale dedizione nel voler finalizzare questo accordo e nel guidare il Club positivamente. Sono certo che saranno dei grandia diventare parte di questa città e club iconici. Non vediamo l’ora di chiudere l’acquisto il prima possibile e di immergerci nellaqueste le prime parole diIl cinquantaquattrenne texano, "re della Toyota" negli States era stato a un passo dalla firma già lo scorso gennaio, dopo che i suoi legali erano arrivati in Italia per definire i dettagli mettendo sul piatto un’offerta che superava io, la più alta mai presentata per l’eventuale cessione di un club italiano. Dopo ilperò, la