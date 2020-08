Porti, 900 mln euro per interventi immediatamente cantierabili

(Teleborsa) - Via libera dallal Decreto proposto dalla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasportiche stanziada destinare aproposte dalle Autorità di Sistema portuale e che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha ritenuto meritevoli di finanziamento.Una prima tranche di, a valere sulle risorse complessivamente già disponibili nel Fondo investimenti, verrà utilizzata per istrutturali ritenuti prioritari e, nonché rispondenti ai criteri di sostenibilità ambientale, di messa in sicurezza e completamento di opere già parzialmente finanziate. La seconda parte, pari adi euro, sarà, a seguito del riparto del Fondo Investimenti 2020.In particolare, allericomprese nelle regioni settentrionali sono stati destinati finanziamenti perdi euro circa: 200 milioni riguarderanno solo lacon opere marittime e dragaggi della darsena Europa del porto di, 41 milioni per i porti liguri di, Genova ee 26 milioni per il porto di; alle Autorità portuali delcompetono altridi euro: in particolare nelle40 milioni sono destinati alla realizzazione di una nuova banchina e all’allungamento del bacino di carenaggio del porto di, nel Lazio 69 milioni di euro riguardano interventi di viabilità nel porto die ulteriori 30 milioni il nuovo porto commerciale di, in20 mln sono destinati ad interventi di riqualificazione nell’area monumentale del porto di; infine alle Autorità portuali dellespetta un finanziamento di 3di euro, pari al 39% del totale: di questi 147 milioni riguarderanno solo lacon riguardo ad interventi nei porti di