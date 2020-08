Cathay Pacific riparte da Malpensa il 4 ottobre

(Teleborsa) - Dalverrà ripristinato il. Ad annunciarlo è il Consolato generale di Hong Kong in Italia. Il collegamento sarà operato da, la compagnia aerea di bandiera di Hong Kong, prestigiosa presenza a Malpensa da molti anni, è stata premiata più volte come una tra le migliori compagnie al mondo per qualità del servizio e sicurezza a bordo.Il volo avrà, il mercoledì e il sabato. La partenza da Milano è fissata dunque alle 12.35 con arrivo a destinazione alle 6.25 (ora locale) del giorno seguente. Da Hong Kong il decollo è invece schedulato alle 1.05 con arrivo a Milano alle 7.45.Questi collegamenti si vanno ad aggiungere aiche hanno continuato a operare anche durante la pandemia. Per i voli di proseguimento oltre Hong Kong, la rete di Cathay è in graduale ripristino, compatibilmente con l’attenuazione delle restrizioni di viaggio imposte dai rispettivi governi.