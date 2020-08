Fenix Entertainment si prepara al debutto su AIM PRO Italia

(Teleborsa) -, società di Roma fondata nel 2016, dai fratelli Riccardo e Matteo Di Pasquale e da Roberta Giarrusso, attiva nella produzione e distribuzione di contenuti cinematografici, televisivi e musicali, si prepara alBorsa Italiana ha rilasciato oggi l’avviso di ammissione alle negoziazioni delle azioni e dei warrant, con datafissata per. Sarà il primo esordio sul nuovo segmento di Borsa dedicato agli investitori istituzionali e professionali, caratterizzato da un'unica asta giornaliera, che consente alle PMI di accedere con maggiore gradualità al mercato.L'ammissione è avvenuta a seguito delrivenienti da aumento di capitale, offerte agli istituzionali ad un prezzo diper azione, per un controvalore totale didi euro. Ildella Società post quotazione sarà pari aldel capitale sociale post IPO. In base al prezzo di offerta, ladi mercato prevista è didi euro.L’operazione prevede che ai sottoscrittori delle Azioni di nuova emissione venganonel rapporto di 1 warrant per ogni azione detenuta. Il rapporto di conversione è di 1 azione ogni warrant posseduto, con esercizio effettuabile nelle tre finestre temporali 2020/2021/2022 previste dal Regolamento Warrant Fenix 2020-22, della durata di due settimane ognuna, e strike price pari al prezzo di IPO.Attraverso la quotazione, la società punta al rafforzamento della struttura e del posizionamento sul mercato produttivo. Nel 2019, Fenix Entertainment ha registrato una significativa accelerazione delle performance economiche: Valore della Produzione pari a 7,5 milioni dio euro, EBITDA a 1,9 milioni ed utile netto pari a 1,1 milioni. Anche le previsioni per il 2020 mostrano un marcato trend di crescita, con un Valore della Produzione atteso oltre 11 milioni di Euro.Nell’ambito della procedura di ammissione alla quotazione, Fenix Entertainment è affiancata da Integrae SIM nel ruolo di Nominated Adviser e da EnVent Capital Markets in qualità di Global Coordinator.