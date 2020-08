Future USA anticipano partenza buona per Wall Street

(Teleborsa) - I derivati sugli indici statunitensi preannunciano una, dopo la chiusura debole di ieri. Il mercato resta molto volatile, in risposta al mutamento di clima indotto dalle trattative sul pachetto di aiuti all'economia in corso al Congresso USA.Buono il dato dell'inflazione , che sembra confermare la ripresa in atto.Il Future sulsale dell'1,12% a 27.924 punti, mentre quello sulloavanza dello 078% a 3.356 punti. Stessa impostazione per ilche segna un +0,63% a 10.947 punti.