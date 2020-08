Assicurazioni credito commerciale, UE approva 2 miliardi aiuti Italia

(Teleborsa) - Laha approvato, nel quadro delle norme comunitarie sugli aiuti di Stato, un regime italiano dain aiuto dellemobilitato nel contesto della pandemia di coronavirus.La Commissione, si legge, ha valutato laalle norme sugli aiuti di Stato, in particolare all'articolo del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che consente alla Commissione di approvare le misure di aiuto di Stato attuate dagli Stati membri per porre rimedio a un grave turbamento della loro economia.a garantire che tutte lepossano continuare a disporre di assicurazioni del credito con cui tutelare i loro scambi commerciali, aiutandole a far fronte alle loro esigenze di liquidità e a proseguire le, ha commentato la Vicepresidente della Commissioneresponsabile della Concorrenza.con gli Stati membri per garantire che le misure nazionali di sostegno possano essere attuate in modo coordinato ed efficace, in linea con le norme dell'Ue", ha aggiunto.Nel dettaglio, l'Italia ha notificato alla Commissione un regime di garanzia statale per laa sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di Covid-19. Il regime sarà gestito dalla'agenzia italiana per il credito all'esportazione.protegge le imprese che forniscono merci e servizi dal rischio di un mancato pagamento da parte dei loro clienti. Visto l'impatto economico della pandemia, rileva Bruxelles con una nota, il rischio che gli assicuratori non siano disposti a stipulare tali polizze è infatti aumentato.Il r, con una dotazione stimata dipermetterà a tutte le imprese di continuare a disporre dell'assicurazione del credito commerciale, evitando agli acquirenti di merci o servizi di dover pagare in anticipo e provvedendo cosi' a ridurre le loro esigenze immediate di liquidità.La Commissione ha dunque constatato che il regime notificato dall'Italia è compatibile con i principi enunciati nel trattato UE ed è ben mirato a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia italiana. In particolare,commerciale si sono impegnati nei confronti dell'Italia a mantenere o ripristinare il livello di protezione da essi offerto a partire dal 1 aprile 2020, nonostante le difficoltà economiche incontrate dalle imprese a causa della pandemia di Covid-19;sorto fino alla fine di quest'anno; ildel credito in Italia; il meccanismo di garanzia consente la ripartizione del rischio tra gli assicuratori e lo Stato fino a un massimo di 2 miliardi di euro; la Commissione di garanzia rappresenta unaper lo Stato italiano.