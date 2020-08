Più poteri alla Consob: nel Dl Agosto il "veto" sulla vendita di Borsa SpA

Mediobanca

(Teleborsa) -, che avrà potere disu eventuali. Lo prevede il testo definitivo del Dl Agosto, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato , reintroducendo una norma che era stata al centro del dibattito e sembrava esser stata stralciata. La disposizione invece è ricomparsa con altra collocazione rispetto al testo originario.La norma, prevista dall'art 75 del testo bollinato, relativo alle "Operazioni di concentrazione e salvaguardia della continuità d'impresa", introduce unsui mercati, nel caso di passaggio di proprietà di Borsa Italiana, la società che gestisce la piattaforma di scambi di Milano e controlla MTS, il grande mercato dei titoli di Stato, e la piattaforma ELITE, che una dote di 1.500 PMI.Si tratta chiaramente di una, in vista del processo di cessione dell'asset da parte del London Stock Exchange , che ha recentemente confermato la vendita di Borsa SpA per soddisfare gli obblighi antitrust imposti dall'acquisizione di Refinitiv.La cosiddettanon è nuova nel diritto europeo ed è in uso anche in altri Paesi, come la Spagna e la Gran Bretagna. Il dispositivo stabilisce che la Consob possaanche con l'esercizio di un potere di "veto", l'eventualenelle società "che determinano una influenza significatica sulla gestione del mercato" - Borsa Italiana e MTS - nel caso non garantiscano la "gestione sana e prudente del mercato".Il testo definitivo del Dl Agosto, invece, conferma lo. La disposizione in questione, anch'essa oggetto di contestazioni, voleva prevedere unoscalata a Piazzetta Cuccia, attualmente oggetto di un interesse da parte della Delfin di Leonardo del Vecchio. La holding finanziaria del patron di Luxottica è in attesa del via libera della BCE per salire dal 10% al 20% della merchant bank italiana e, stando ai più recenti rumors, Francoforte dovrebbe rilasciare un via libera "condizionato" all'operazione.