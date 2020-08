Scuola, settembre alle porte con mille problemi ancora da risolvere per la sicurezza

(Teleborsa) -e, mentre ci si appresta a superare il giro di boa di Ferragosto, prosegue l’opera di rda parte del Ministero dell’Istruzione. Con nota firmata dal Direttore Generale, l’amministrazione centrale ha inviatouna ulterioreper la rilevazione delle eventualididattiche in presenza e in sicurezza il prossimo 14 settembre.E' giungo il momento quindi di fare il punto sulla collocazione di almeno 1 milione e 200 mila alunni. Ai capi d’istituto è stato chiesto infatti difinalizzato ad aggiornare, a livello nazionale, il fabbisogno di ulteriori spazi necessari alle istituzioni scolastiche peentro il 17 agosto.Nel frattempo, ilha chiarito che il famoso metro diin aula. Via libera anche all'uso dell'appper tutti gli studenti più grandi, i genitori e il personale scolastico ed all'introduzione di psicologi nelle scuole."Lanon solo per il distanziamento, ma anche per lae per le operazioni di", ricorda, presidente del sindacato della scuola, aggiungendo che "sarebbe bene che i Comuni puntassero sulla differenziazione dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita da scuola. Come serve un’adeguata segnaletica orizzontale e sui percorsi da effettuare, sulla pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi"."Siamo d’accordo sul fatto che venendo meno la distanza minima indicata dal Cts - sottolinea - l’uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura diventi vitale per non incorrere in situazioni di pericolo. Sempre, comunque, che si tratti di soluzioni temporanee".Sulla proposta di introduzione degli, Pacifico aggiunge esprime un parere favorevole, ma "è altrettantoattraverso l’immissione in ruolo di, non certo usa e getta, e, la cui presenza a scuola diventerà basilare proprio per la pulizia continua dei locali, per la sorveglianza maggiorata, i contatti permanenti con l’esterno e le famiglie, oltre che per la gestione dei laboratori".