In rosso l'Europa, inclusa Piazza Affari

(Teleborsa) -, in una seduta segnata da volumi sottili, complice il clima festivo.Sul mercato Forex, lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,43%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,77%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,58%.Sulla parità lo, che rimane a quota +139 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,93%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dello 0,83%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,52% sulIn frazionale calo il(-0,26%); pressoché invariato il(-0,15%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,53%) e(+0,65%).Tra i peggiori della lista del listino azionario italiano, in maggior calo i comparti(-1,89%),(-1,00%) e(-0,99%).Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento dell'1,05%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio dell'1,03%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,86%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,75%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,63%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,35%.Affonda, con un ribasso del 2,27%.scende dell'1,81%.del FTSE MidCap,(+2,84%),(+2,78%),(+2,26%) e(+1,30%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,72%.Crolla, con una flessione del 2,45%.Calo deciso per, che segna un -2,01%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,92%.