Piazza Affari tonica grazie alle banche. AEX giù con ASML

ASML

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Banca Popolare di Sondrio

DiaSorin

BPER

Moncler

Leonardo

Prysmian

Amplifon

Interpump

SAES Getters

D'Amico

De' Longhi

MutuiOnline

Technoprobe

GVS

LU-VE Group

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, sostenute daiche alimentano le attese di un taglio dei tassi della BCE a giugno. Stamattina Eurostat ha comunicato che a marzo l'inflazione dell'Eurozona è rallentata al tasso annuo di 2,4% da 2,6% di febbraio, in linea con la lettura preliminare. Inoltre, la crescita dei prezzi sottostanti, che esclude i comparti volatili dei generi alimentari e dell'energia, è scesa a 2,9% da 3,1%., il maggior indice olandese, appesantito dalla sbandata didopo i risultati del primo trimestre e la guidance per il resto dell'esercizio.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,064. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 2.385,1 dollari l'oncia. Vendite diffuse sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 84,16 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +142 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre ilsi attesta al 3,87%.senza slancio, che negozia con un +0,02%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,35%, e piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,62%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 0,72% sul; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 35.755 punti. Sulla parità il(-0,07%); come pure, senza direzione il(-0,17%).Dai dati di chiusura di Borsa Italiana, risulta che ilnella seduta del 17/04/2024 è stato pari a 2,17 miliardi di euro, in calo del 14,12%, rispetto ai 2,52 miliardi della vigilia; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente a 0,52 miliardi.di Piazza Affari, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,71%.avanza del 3,66%. Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,78%. Denaro su, che registra un rialzo del 2,32%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -1,68%. Sottotonoche mostra una limatura dell'1,50%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,92%.del FTSE MidCap,(+4,53%),(+3,38%),(+2,96%) e(+2,32%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -3,64%. Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,65%. Soffre, che evidenzia una perdita del 2,54%. Preda dei venditori, con un decremento del 2,08%.