Wall Street resta al palo

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

beni di consumo per l'ufficio

energia

utilities

finanziario

Walgreens Boots Alliance

DOW

Verizon Communication

Nike

Chevron

JP Morgan

Boeing

Home Depot

Liberty Global

Liberty Global

Amazon

Check Point Software Technologies

Bed Bath & Beyond

Moderna

Ross Stores

Western Digital

(Teleborsa) - Si muove senza grandi scossoni la borsa di Wall Street con gli investitori dubbiosi sulle prospettive dell’economia statunitense che sta ancora lottando per riprendersi.Tra gli indici statunitensi, ilsi attesta a 27.816 punti, mentre, al contrario, l'procede a piccoli passi, avanzando a 3.390 punti. In denaro il(+0,77%); come pure, in moderato rialzo l'(+0,44%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,41%),(+0,66%) e(+0,44%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,53%),(-0,69%) e(-0,48%).del Dow Jones,(+1,65%),(+1,15%),(+0,86%) e(+0,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,05%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,57%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,24%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,76%.Al top tra i, si posizionano(+3,82%),(+3,79%),(+3,57%) e(+2,80%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,80%.Seduta drammatica per, che crolla del 3,05%.Sensibili perdite per, in calo del 2,67%.In apnea, che arretra del 2,62%.