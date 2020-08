Conte, bene Draghi su rafforzamento area euro e futuro migliore a giovani

(Teleborsa) - Ile apprezza l'invito giunto ieri dall'ex presidente BCE, Mario Draghi, a rafforzare l’area euro dopo la pandemia ed a garantire il futuro dei giovani attraverso investimenti in istruzione e ricerca.Rispetto all' intervento al Meeting di Rimini di Mario Draghi "sono d’accordo, in particolare, sul fatto che dobbiamo rafforzare gli strumenti per dare maggior forza e stabilità all'area dell’euro e investire con determinazione sull'istruzione e sulla ricerca per garantire un futuro migliore ai giovani", afferma il presidente del Consiglio in un'intervista a Il Fatto quotidiano.Il capo del Governo fa sapere inoltre che "per accedere ai fondi per 209 miliardi di euro.