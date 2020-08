Quasi 3 milioni di opere all'aeroporto di Ancona

(Teleborsa) - Opere perall'Aeroporto. Il piano di sviluppo e adeguamento dello scalo marchigiano è stato predisposto da Comune di Falconara e Regione Marche.Il primo intervento dariguarda interventi esterni con introduzione di servizi come parcheggio a raso, stazione con colonnine per la ricarica delle auto elettriche, bike sharing e pista ciclabile.Un secondo intervento dala viabilità con realizzazione del nuovo sottopasso ferroviario di Villanova allo scopo di migliorare la connessione tra aeroporto, stazione e autostrada.Altro intervento importante dal valore diriguarda la realizzazione di un collettore per convogliare le acque piovane e prevenire possibili esondazioni estese alla pista di atterraggio dello scalo dorico. Tutte le restanti opere sono rivolte a potenziare la capacità intermodale dell’aeroporto.