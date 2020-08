(Teleborsa) - Slitta da oggi, 25 agosto, a venerdì 28, il termine fissato dalla Lega per la presentazione di offerte vincolanti da parte di fondi di investimento interessati alla media company dei diritti tv della Serie A., per dare più tempo alle società per studiare le varie proposte. La media company prenderebbe il via nel triennio 2021/2024.L'Assemblea di Lega si riunirà martedì 8 settembre.