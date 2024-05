KKR acquisirà Healthium da Apax

KKR

(Teleborsa) -, una delle principali società di investimento a livello mondiale, ha firmato, una delle principali società indiane di dispositivi medici, da fondi gestiti da Apax Partners, altro colosso del private equity.Fondata in India nel 1992, Healthium è un'che sviluppa, produce e vende un'ampia gamma di prodotti chirurgici a livello globale. Il suo portafoglio completo e di alta qualità soddisfa un ampio spettro di esigenze dei chirurghi, offrendo prodotti per la chiusura delle ferite e l'artroscopia.I fondi Apax hanno acquisito Healthium nele hannoda produttore nazionale di sutura in leader globale di dispositivi medici. Con il supporto dei fondi Apax, la società ha rafforzato il proprio management team per aggiungere una profonda esperienza nel settore con la nomina di Anish Bafna a CEO e Vishal Maheshwari a CFO, posizionando Healthium per la crescita. Durante questo periodo, Healthium ha ampliato la propria presenza da 50 paesi a più di 90 oggi.La transazione è soggetta al ricevimento di alcune approvazioni normative e si prevede che si concluderà nel terzo trimestre del 2024. Inon sono stati divulgati.