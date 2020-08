Atlantia brillante in Borsa. Spin-off ASPI sempre più vicino

Atlantia

(Teleborsa) -. Sarebbe in calendarioper riprendere in mano la questione dell'uscita dal capitale di ASPI, primo passo per l'ingresso di nuovi soci (CDP ed altri investitori interessati) e per l'IPO.Secondo Il Sole 24 Ore, il Consiglio esaminerà la questione con unadella controllata o. Seguirà a breve l'assemblea per il via libera all'operazione.L'obiettivo è mettere a punto un'operazione cheal mercato sia in termini di tempi che di trasparenza eUn'operazione che, con la quale proseguono le, per l'ingresso nel capitale in una o più fasi. L'altro fronte di negoziati è aperto al, la cui approvazione è cruciale anche ai fini della valutazione economica di ASPI.Sull'attesa di novità a breve,e mantiene un guadagno di circa l'1% dopo esser arrivata a guadagnare anche il 2%. La struttura di medio periodo del titolo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 14,32 Euro. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 13,97. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 13,78.