INPS, effetto Covid sui certificati malattia che crollano nel 2° trimestre

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre 2020 sono, di cui l’80% dal settore privato. Un dato che evidenzia unarispetto ai 5.362.989 certificati arrivati nel secondo trimestre 2019, di cui la componente privata era pari al 74,4%. Il calo del numero dei certificati rispetto allo stesso è più accentuato per ilrispetto a quelloE' quanto rileva l'Istituto di previdenza nell', il cui scopo è monitorare il fenomeno dell’astensione dal lavoro per malattia per i lavoratori dipendenti sia del settore privato che di quello pubblico.La riduzione dei certificati di malattia - sottolinea l'INPS - è riferibile sostanzialmente agli, nel secondo trimestre 2020,niziata in Italia alla fine di febbraio. La chiusura delle attività economiche, per tutto il mese di aprile e parte del mese di maggio, ha avuto come conseguenza une, i quali sono stati contattati quasi esclusivamente per le certificazioni riferibili al Covid 19.Il rallentamento dei certificati ènelle regioni del(-61% rispetto al -47% precedente per il Centro e -62% rispetto a -40% per il Sud).Si riscontrano inoltrenel settore pubblico (-44% per gli uomini e -57% per le donne) che non si registrano nel settore privato (-36% per i maschi e -37% per le femmine).Al ridursi dei certificatiuna variazione proporzionale delle. Le giornate medie di prognosi per lavoratore con almeno un giorno di malattia passano da 9,6 nel secondo trimestre 2019 a 15,3 nello stesso trimestre del 2020 per il settore privato, e da 9,2 a 17,2 per il settore pubblico. Consistente anche l’incremento delle giornate medie di malattia per certificato (da 5,5 a 8,2 nel settore privato, da 4,9 a 9,0 nel settore pubblico).