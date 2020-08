L'indice delle società High Tech italiane in rialzo (+1,07%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

Indice EURO STOXX Technology

Stmicroelectronics

mid-cap

Sesa

small-cap

Tiscali

Fullsix

TAS

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, nonostante l'intonazione cauta evidenziata dall'Ilha aperto a 99.816,4 con una performance positiva dell'1,07%. l'prosegue all'insegna della cautela scambiando a 704, dopo aver avviato la seduta a 703.Tra ledi Piazza Affari dell'indice tecnologia, punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,46%.Tra leitaliane, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,94%.Tra ledi Milano, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,09%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 6,45%.Denaro su, che registra un rialzo dell'1,97%.