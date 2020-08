Mediobanca resiste alle vendite. Delfin potrà raddoppiare la quota

Mediobanca

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 2,17%.Il titolo prosegue la scia rialzista della vigilia sostenuta dalla notizia che Delfin di Leonardo Del Vecchio ha ottenuto l’autorizzazione della Banca Centrale Europea ad accrescere la propria partecipazione in Mediobanca oltre la soglia del 10% e fino a un massimo del 19.99% del capitale.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dell'più pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,707 Euro. Rischio di discesa fino a 7,561 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 7,853.