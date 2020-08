ADR, a Fiumicino arriva drive-in per test rapidi Covid-19

(Teleborsa) -è attivo presso il parcheggiodell’il nuovoper eseguire i. La maxi struttura, che copre un'area di circa, è stata messa a disposizione da Aeroporti di Roma a, riconvertendo in 72 ore una porzione del parcheggio Lunga Sosta. Sarà gestita dalle Autorità Sanitarie della Regione Lazio e presidiata dadella Croce Rossa Italiana."Riteniamo doveroso, ora come sin dall'avvio dell’emergenza sanitaria, garantire il massimo supporto al fianco della Regione, del Governo e della nostra comunità", ha affermato l'Amministratore Delegato di ADR, aggiungendo che la velocità di realizzazione del drive-in "testimonia coscienza e impegno nel mettere in campo tutto quanto possibile per fronteggiare con determinazione l’emergenza Covid-19" e offre ai passeggeri "un’opportunità in più per gestire in modo semplice e rapido le attività di controllo del contagio".Laè la, conper il prelievo dei campioni ed una capacità di. Il drive-in sarà dotato di servizi igienici e di ristorazione e resterà apertocon ampia copertura oraria. La nuova area dedicata ai test rapidi,, è facilmente raggiungibile dall’autostrada Roma-Fiumicino e per i passeggeri in transito è stato messo a disposizione un servizio di navette da e per l’aerostazione, anche per coloro che arrivano dai Paesi attualmente sottoposti al controllo, che non riescano ad usufruite del servizio già messo a disposizione presso il Terminal 3."Lavoriamo per la messa in sicurezza di Roma e dell’intero Paese nel contrasto alla diffusione del COVID-19. Un lavoro straordinario da parte dei nostri operatori sanitari e della Croce Rossa Italiana", ha dichiarato il Presidente della Regione Lazio,“La Regione è impegnata in prima linea nel contrasto alla diffusione del virus e mette in campo un notevole potenziamento della capacità di controllo già attiva nella Regione, ha affermato, Assessore alla Sanità della Regione Lazio.