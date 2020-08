Consumi, Confcommercio: "Con Covid nel 2020 in fumo 116 miliardi"

(Teleborsa) - In fumoeuro a testa, a causa della pandemia daE' un effetto-Covid aquello che emerge dall'analisi dei consumi nelle Regioni italiane per il 2020: se a livello nazionale la previsione è di un calo del(pari appunto a una perdita di 116 miliardi, 1.900 euro pro capite), ilrisulta l'area più penalizzata (-11,7%), con quasi il 60% del calo complessivo concentrato nelle sue otto regioni e con lache registra la maggiore perdita in valore assoluto (oltre 22,6 miliardi di consumi), mentre nella riduzione della spesa sul territorio è più contenuta (-8,5%) a causa della minor presenza di turisti stranieri e di unaQuesti iche emergono dall'analisi suidell'Ufficio Studi di Confcommercio che mostrano "un quadro complessivo sconfortante e in tutti i territori, per differenti ragioni, dovrebbero trascorrere almeno cinque anni per tornare ai livelli di spesa pro capite del 2019. Rimangono, pertanto,da finanziare in parte con i fondi europei, per tornare acon le legittime aspettative di famiglie e imprese"., dicein una nota il Presidente di Confcommercio Carlo Sangalli per il quale "per tornare a, grazie anche ai fondi europei servono provvedimenti più incisivi e rapidi nella loro applicazione. Il tempo non gioca a nostro favore e i nod