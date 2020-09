Coronavirus, Sanofi blocca farmaco Kevzara: "Test falliti"

(Teleborsa) - Il test clinico internazionale di fase 3 che testa l'efficacia del preparato denominato, messo a punto per il trattamento di forme gravi di, non ha fornito risultati positivi. Ad annunciarlo è stato questa mattina ilIl, cioè la tappa relativa a test di massa, "non ha raggiunto il criterio di valutazione principale né quello secondario nella comparazione con il placebo e, in entrambi i casi, al di là dei risultati con le cure ospedaliere abituali", ha fatto sapere il Gruppo francese.Pertanto, al momento, néné il l, che ha collaborato alla preparazione del farmaco lanciato nel 2017 per il, "prevedono lo svolgimento di nuovi studi clinici sul Kevzara nel trattamento del Covid-19".