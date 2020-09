Decreto Covid, ok della Camera alla fiducia

(Teleborsa) - Passa condiallailcon 276 sì, 194 no e 1 astenuto.Secondo quanto riportato da Ansa, sono 24 i deputati delche non hanno preso parte al voto di fiducia sul decreto Covid.deiche non hanno votato la fiducia, tra i quali vi sono alcuni assenti per malattia, sono: Businarolo, Carelli, Corda, Del Sesto, Di Stasio, Ehm, Grillo, Grippa, Iorio, Maniero, Marzana,, Romano, Siragusa, Terzoni, Donno, Fantinati, Grimaldi, Invidia, Mammì, Manzo Misiti, Sapia, Spessotto e Trizzino.