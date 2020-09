Recovery, PIL, Mes e riforma fiscale: Gualtieri scommette su ripresa

(Teleborsa) - Dal nodoall'atteso rimbalzo del, passando per ilAutunno caldo e agenda fittissima per il Governo alle prese con ladi trasformare la"Vogliamo avere già ad ottobre le linee di fondo del Recovery Plan, in modo da interloquire subito con la Commissione" per avere "i primi soldi, concretamente, nei. Lo ha detto il Ministro dell'Economia, Robertoad Agorà su Rai Tre che ha parlato anche di. "Noi abbiamo sempre detto che valuteremo il ricorso a questo, ribadisce il Titolare del Tesoro che ha ammesso che stiamo parlando di uno "strumento che non è un fondo perduto" ma avere "risorse a tasso zero è molto conveniente" e questo determinerebbeIl peggio dovrebbe essere passato. Nel terzo trimestre "tutti gli indicatori, occupazione, sentimento delle imprese, gli ordinativi" ci dicono che "ci sarà un, dice ancora Gualtieri che torna anche sullapoggia su "proseguire sulla strada del, quindi ridurresul lavoro per aumentare innanzitutto i salari, gli stipendi, e ridurre il costo del lavoro; secondo sostenere e realizzare questa grande innovazione dellche definirebbe uno strumento più potente per sostenere la"Questaha un costo strutturale, a regime - ha chiarito il Ministro - e quindi non può essere finanziata con delle risorse che sono invece temporanee, anche se molto significative, come quelle deche devono essere concentrate sugli