Recovery Fund, Patuanelli convoca Sindacati

(Teleborsa) - Sul"la prossima settimana convocherò i sindacati": lo ha annunciato il Ministro dello Sviluppo economico,, durante il suo intervento in collegamento Skype agliPuglia, organizzati a Bari questa mattina. Il ministro ha assicurato, quindi, che il governo riavvierà il confronto con Cgil Cisl e Uil."E' importante che ilabbia oggi annunciato che la prossima ci convocherà: è unada parte del Mise e lo stiamo chiedendo anche alla Presidenza del Consiglio ma non serve solo essere informati su cosa fare; serve qualcosa in più.ad individuare quali siamo ledel cambiamento che deve arrivare". Così il leader Cgil, Maurizio Landini, commenta le rassicurazioni arrivate oggi dal titolare del MiSE.