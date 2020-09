Mediaset vola in Borsa dopo sentenza UE e ruolo in Rete Unica

Mediaset

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente positiva del 7,90%. Il mercato ha ben accolto la sentenza della Corte europea sulla Legge Gasparri , che apre alla possibilità di partecipazioni incrociate fra tlc e media, ed accolto con favore la conferma che il gruppo di Cologno Monzese avrà un ruolo nel progetto Rete Unica Frattanto, il Ministro dello Sviluppo economico,, in una intervista a La Repubblica, ha preannunciato una revisione del Tusmar, il testo unico sulle radiocomunicazioni, con un "tavolo di confronto" che pertirà già la prossima settimana. Il titolare del MISE ha poi ricordato che, entro il 31 dicembre, il Parlamento deve ratificare la nuova direttiva europea sulle telecomunicazioniComparando l'andamento del titolo Mediaset con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +7,76%, rispetto a -0,4% dell').L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 1,771 Euro e primo supporto individuato a 1,642. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 1,9.