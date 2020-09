Campari, informativa sul piano di buy-back

Campari

(Teleborsa) -, nell'ambito della vigente autorizzazione all'acquisto di azioni proprie da destinare al servizio dei piani stock option, deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 27 marzo 2020, ha comunicato di aver, dal 31 agosto al 4 settembre 2020, complessivamenteal prezzo medio di 8,6931 euro per azione, per un controvalore pari a 3.309.044,42 euro.A Milano, performance infelice per, che chiude la giornata dell'8 settembre con una variazione percentuale negativa dello 0,68% rispetto alla seduta precedente.