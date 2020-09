Covivio acquista portafoglio 8 Hotel

Covivio

(Teleborsa) -, attraverso la controllatadetenuta al 43,3%, ha perfezionato l'acquisizione di unsituati a Roma, Firenze, Venezia, Nizza, Praga e Budapest per(248 milioni di euro di quota Gruppo), di cui 86 milioni di euro di investimenti.Questo portafoglio riguarda strutture di lusso in posizioni privilegiate ed include diversi hotel emblematici come Palazzo Naiadi a Roma, il Carlo IV a Praga, il Plaza a Nizza e il NY Palace a Budapest.Gli hotel, tramite un contratto di locazione a lungo termine, con canone variabile minimo garantito, generando un. L'accordo ha una durata iniziale di 15 anni, estensibile a discrezione di NH Hotel Group a 30 anni.Inoltre, Covivio sta proseguendo il suodi euro per l'intero portafoglio: 6 hotel sono attualmente aperti e saranno sottoposti a lavori di rebranding (circa 30 milioni euro); gli hotel di Firenze e Nizza in fase di ristrutturazione (attesi circa 56 milioni di euro di investimenti) riapriranno rispettivamente entro fine 2020 e nel secondo semestre 2021.