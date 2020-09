Pharmanutra: controllata Alesco firma accordo di distribuzione

PharmaNutra

(Teleborsa) -comunica che laazienda specializzata nello sviluppo, produzione e nella distribuzione di materie prime (principi attivi) per il mercato farmaceutico e nutraceutico, arricchisce il proprio portfolio di nuove, importanti materie prime.Grazie all'accordo raggiunto con(azienda inglese parte del Gruppo Marigot Ltd.), Alesco distribuirà in esclusiva per il mercato italiano le. La commercializzazione partirà già da questo autunno ed interessa tre diverse tipologie di proteine vegetali, derivanti dalla lavorazione di ceci, fave e lenticchie rosse.Un passo importante dal punto di vista della strategia commerciale di Alesco, che grazie all'acquisizione della licenza del marchio Atura in Italia, non solo intente ampliare la gamma con nuove materie prime di origine naturale e alta qualità, ma si prepara anche ad. L'utilizzo delle proteine vegetali è infatti ormai diffuso sia in ambito nutraceutico che alimentare.