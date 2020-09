Terzo Settore, Catalfo: "Entro ottobre convocazione Consiglio Nazionale"

(Teleborsa) - Entro ottobre verrà convocato ildove saranno esaminati gli schemi di alcuni provvedimenti attuativi della riforma. È quanto annunciato il. "Considero strategico – ha spiegato Catalfo in un'intervista a Il Corriere della Sera – lo sviluppo dell'economia sociale". Proprio per questo motivo, lo scorso 30 luglio, il ministro hacon il compito di "individuare possibili interventi volti alla valorizzazione e allo sviluppo dell'economia sociale e solidale".Il comitato – ha affermato Catalfo – "sarà coordinato dal, che ha una delega specifica, e sarà propedeutico al percorso di costruzione di una terza economia che sia di supporto allo Stato e all'economia di mercato". A tal proposito, Di Piazza ha costituito un tavolo di dialogo tra diverse associazioni di imprenditori dell'economia sostenibile che hanno sottoscritto unAnnunciate dal ministro anchesia sotto forma di incentivi per chi investe nel capitale delle imprese sociali sia sotto forma della non imponibilità degli utili e degli avanzi di gestione reinvestiti nell'attività di interesse generale dell'impresa sociale, che saranno sottoposte al vaglio della Commissione Ue.Sotto l'aspetto finanziario Catalfo ha, invece, ricordato ilistituito presso il