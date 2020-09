ENEL, De Paoli: "Finanza Sostenibile continua a indicare via da seguire"

(Teleborsa) - "Lacontinua a indicare la via da seguire".ha accolto favorevolmente la notizia dell'emissione di unbond da parte di, azienda brasiliana di cellulosa e carta."Consentitemi di fare le mie congratulazioni all'azienda brasiliana di cellulosa e carta Suzano per l'emissione del suo primo Sustainability Linked-Bond. Con questo collocamento, – ha commentato de Paoli – un'altra importante società aderisce al trend che abbiamo lanciato con lemesso lo scorso anno, confermando che la Finanza Sostenibile avrà un ruolo sempre più cruciale nelle strategie di business. Ci auguriamo – ha concluso – che altre aziende si uniscano a noi in questo viaggio per creare valore per tutti ".