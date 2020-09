Enel nello STOXX Global ESG Leaders per il settimo anno consecutivo

Enel

(Teleborsa) - Per il settimo anno consecutivo,è stata inclusa nell', classifica delle società con le. La classifica è stata redatta sulla base della ricerca svolta da, fornitore indipendente leader a livello globale di ricerche inper gli investitori. Anche, la controllata spagnola di Enel, è statanell'indice.L'indice ha riconosciutodi Enel nello sviluppo di pratiche aziendali affidabili nei campi della responsabilità ambientale, della biodiversità, della corporate governance, dell'etica di impresa, della salute e sicurezza, così come, tra gli altri, dello sviluppo del capitale umano. Enel sta applicando tali pratiche aziendali, riconosciute dall'indice STOXX Global ESG Leader, lungo l'intera catena di valoreUn esempio concreto legato a queste pratiche riguarda ilche Enel sta sviluppando nei suoi impianti rinnovabili al fine didelle operazioni e delle attività di manutenzione, creando al contempo valore per le comunità locali, coinvolgendole in progetti sostenibili avviati dall'azienda e promuovendo in tal modo relazioni durature con gliEnel è inoltredi riferimento, come ad esempio negli MSCI ESG Leaders Indices, i Dow Jones Sustainability Indices, la Climate "A" List del CDP (ex Carbon Disclosure Project), gli indici Euronext Vigeo-Eiris 120, la serie di indici FTSE4Good, l'ISS "Prime" rating, il Bloomberg Gender Equality Index, la classifica "100 Most Sustainable Corporations in the World" di Corporate Knights Global, gli indici ECPI e i Thomson Reuters/S-Network ESG Best Practices Indices.