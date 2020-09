Borse asiatiche stabili in attesa del FOMC. Tokyo in stand-by

Nikkei 225

(Teleborsa) - Seduta stabile per le borse asiatiche, che hanno tratto vantaggio dai positivi dati macro emersi negli ultimi giorni da Cina e USA, ma esprimono cautela in attesa delle decisioni della Fed stasera., ilè sostanzialmente stabile, chiudendo la giornata su 23.481 punti (+0,11%), mentre il Topix ha guadagnato lo 0,16%. Leggermente negativa(-0,36%).Deboli le borse cinesi conche cede lo 0,25% eche perde lo 0,89%. Meglio ha fatto la piazza dicon un progresso dello 0,95%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta è sulla parità(-0,05%), assieme a(-0,05%), mentre resta in disparte(-0,74%). Si muovono al rialzo(+0,60%) e(+1,32%).Guadagni frazionali per(+0,31%); buona la prestazione di(+1,03%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,13%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,18%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.Il rendimento per l'è pari allo 0,01%, mentre il rendimento deltratta al 3,10%.