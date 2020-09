Piazza Affari in rosso. Borse caute aspettando FOMC

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -a metà giornata, in sintonia, che attendono lequesta sera.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,187. Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +141 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,92%.piatta, che sosta sulla parità, tentenna, che cede lo 0,22%, mentre è piatta. Sottotono Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,50%.di Milano, troviamo(+2,69%),(+2,40%),(+2,29%) e(+2,17%)., quest'ultima dopo il via libera dell'UE al suo test salivare per il Covid.Fra i peggiori, che continua la seduta con -2,89%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,55%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,42%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,41%.del FTSE MidCap,(+7,54%),(+2,72%),(+2,08%) e(+1,93%).Le più forti vendite su, che prosegue le contrattazioni a -6,25%.Affonda, con un ribasso del 4,60%.Crolla, con una flessione del 3,59%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,63%.