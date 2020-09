BCE, Lagarde: "Debiti vanno ripagati. Cancellazione vietata da Trattati Ue"

(Teleborsa) - "Chiedere alla Bce di cancellare debito pubblico sarebbe come chiedere di violare i Trattati europei e penso che un punto su cui bisogna martellare di fronte a queste richieste è che i debiti vanno ripagati". È quanto ha precisato la, durante un'in merito alle, tramite l'accumulo di titoli di Stato. "È chiaro che oggi interveniamo su tutta la curva e compriamo anche", ha sottolineato Lagarde. Un punto determinante dal momento che in più occasioni la"Per parafrasare quello che altri hanno detto, ci sonocome succede con il colesterolo – ha affermato Lagarde –. Quelli buoni sono quelli che poi vengono usati per investire, sulla transizione digitale, sulla sostenibilità ambientale, sul miglioramento della produttività: sono buoni debiti. Quindi penso che le autorità di Bilancio devono essere molto attente a l'impiego che viene fatto del surplus di debito che viene contratto in questa crisi e che poi peserà sui conti futuri".A sei mesi dall'introduzione delle misure anticrisi pandemica della Bce Lagarde ha affermato che "l'offerta di credito è stata perservata e laQuesti sviluppi – ha aggiunto – permetteranno il ritorno dell'inflazione verso livelli coerenti con i nostri obiettivi di medio termine al mantenimento ella stabilità dei prezzi". Tuttavia "l'incertezza del contesto attuale esige una valutazione molto attenta delle nuove informazioni, incluso il tasso dei cambi, e delle loro implicazioni per l'inflazione nel medio termine. Il– ha ribadito Lagarde, richiamandosi alle comunicazioni dopo l'ultima riunione – resta pronto a aggiustare l'insieme dei suoi strumenti, in maniera adeguata" per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi.Per la presidente della Bce "l'Europa si è indubbiamente rafforzata con la crisi. La pandemia – ha detto Lagarde – è una crisi di ampiezza senza precedenti". Una crisi che per Lagarde ha dato ancora una volta ragione a, uno dei fondatori del progetto europeo che affermava: "Ho sempre pensato che l'Europa si sarebbe fatta durante le crisi e che sarebbe stata la somma delle soluzioni trovate in questa crisi". Ora, secondo la presidente della Bce bisogna canalizzare la ripresa "in modo da adattare le nostre economie al mondo di domani".Suldella Bce, ilLagarde ha ribadito che si tratta di unoadottato alla luce proprio della natura "eccezionale" di questa crisi. "Il Pepp è uno strumento eccezionale, insisto sulla parola eccezionale – ha detto – destinato a lottare contro gli effetti eccezionali della pandemia".