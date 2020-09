Clima, allarme OXFAM: la disuguaglianza soffoca il Pianeta

(Teleborsa) - Ridisegnare le nostree costruire un. Lache abbiamoormai da tempo, infatti, sembra essere decisamentequindi occorre unae sempre piùIn 25 anni,– pari a 63 milioni di abitanti - ha emesso in atmosfera il doppio di CO2 rispetto ala metà più povera del Pianeta. Un dato che restituisce la fotografia di un mondo in cui ladi. Questo l’allarme lanciato oggi con il rapportopubblicato dain collaborazione con lo Stockholm Environment Institute, alla vigiliahe vedrà i leader mondiali impegnati a discutere di sfide globali, compresa la crisi climatica.Dalla ricerca, che analizza laper fasce di reddito in un periodo - tra il- nel quale le emissioni di CO2 in atmosfera sono più che raddoppiate, risulta che: ilpiù ricco è stato responsabile di oltre la metà (52%) delle emissioni di CO2 in atmosfera tra il 1990 e il 2015, più di quanto non abbiano contribuito tutti i cittadini dell’Ue e il doppio della quantità prodotta dalla metà più povera del pianeta; nello stesso periodo, ilpiù ricco ha consumato un terzo del nostro "budget globale di carbonio" (global 1.5C carbon budget) mentre la. In altre parole, l’ammontare massimo di anidride carbonica che può essere rilasciata in atmosfera senza far aumentare la temperatura globale sopra 1,5 gradi centigradi è stato già consumato per più deldella popolazione più ricca del pianeta. L’aumento oltre gli 1,5 gradi centigradi della temperatura globale è considerato dagli scienziati il punto limite oltre il quale si verificherebbero catastrofi climatiche;il 5% della popolazione più ricca ha determinato oltre un terzo (37%) di questo aumento; l’1% più ricco ha aumentato la propria quota di emissioni 3 volte di più rispetto al"Lodel pianeta sta alimentando la crisi climatica e a pagarne il prezzo sono i più poveri del mondo e saranno, oggi e in futuro, le giovani generazioni. - ha dettoresponsabile campagne di– I dati raccolti dal 1990 alla metà degli anni Dieci, ci raccontano di un modello economico non sostenibile, né dal punto di vista ambientale, né dal punto di vista economico e sociale, che alimenta la disuguaglianza soffocando ilC'è poi da considerare che con l’allentamento delle restrizioni imposte dalla pandemia di Covid-19, le emissioni di CO2 torneranno a crescere: è essenziale perciòle emissioni globali per non esaurire, entro il 2030, la quota di emissioni massima che possiamo permetterci di produrre senza far aumentare la temperatura globale oltre 1,5 gradi centigradi.