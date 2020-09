Coronavirus, si valuta nuovo lockdown a Londra

(Teleborsa) - La Gran Bretagna è a unin cui potrebbero essere introdotteper rallentare la diffusione del coronavirus. Lo ha detto senza giri di parole a Sky News il segretario alla Salute, Matt Hancock, confermando che sono in corso"Le persone si sono rilassate durante l'estate", ma "ora è il momento in cui tutti devono tornare" a seguire le regole, ha avvertito. Hancock ha chiesto agli abitanti di Londra di lavorare da casa, ove possibile. Già il sindaco di Londraaveva disposto che i dipendenti pubblici lavorassero in, mentre finora il Governo non si era espresso in merito.Continua a preoccupare la situazione indove il numero di casi confermati di Covid-19 è salito a oltre 5,4 milioni, come ha confermato il Ministero federale della salute indiano. Nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati più dinuovi casi da tutto il Paese. Più di mille i decessi.Numerianche in, dove sono stati registratinuovi casi di coronavirus in un giorno, in calo però rispetto al giorno precedente quando erano stati 2.929 in più. Lo riferisce Le Parisien.