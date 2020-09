Gentiloni, la sfida dei prossimi mesi sarà su tempi rimozione aiuti

(Teleborsa) - "La vera difficoltà nei prossimi mesi sarà sulle tempistiche della rimozione degli aiuti all'economia, alle imprese e delle misure antricrisi pandemica". Ne è convinto il. "La mia opinione - ha spiegato durante un webminar dello European Business Summit - è che serva ancora un certo tempo. Non bisogna fare troppo presto" nel rimuovere gli aiuti. "Ma poi - ha avvertito - queste misure che congelano l'economia non possono durare per sempre".Quello che abbiamo fatto a metà marzo è stato sospendere le regole di Bilancio e le regole sugli aiuti di Stato, che sono "due pilastri del nostro sistema". I Paesi hanno mobilitato un enorme ammontare di aiuti pubblici "ma poi dovranno essere gradualmente cambiati e penso che questa - ha concluso Gentiloni - sarà la grande sfida nei prossimi mesi".