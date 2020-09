Brexit, per Londra impatto "No Deal" peggiore del Covid-19

(Teleborsa) - Le conseguenze economiche di una, per Londra, potrebbero essere peggiori di oltre 3 volte rispetto a quelle della crisi Covid-19. Queste le previsioni contenute in uno studio commissionato dal think tank anti-brexiteer UK in ae realizzato in collaborazione con alcuni ricercatori dellaSecondo l'analisi – diffusa mentre nella capitale britannica riprendono i colloqui sulle relazioni future commerciali post Brexit fra i team guidati dai capi negoziatorie lord– il prezzo da pagare per un eventualeè destinato a raggiungere a lungo termine unnel Regno, pari ao a. Stime nettamente superiori a quelle dell'impatto della pandemia di Covid-19 sul Paese che, stando alle previsioni della, si fermano a un, dopo un presumibile rimbalzo positivo parziale.