USA, Trump: "Limiti a tutele legali lunga data per giganti del web"

(Teleborsa) - Modificare ilche, nella sezione 230, prevede un'ampia libertà per le piattaforme Internetnonché una tutela legale in relazione alle azioni degli utenti. È quanto prevede ilche – secondo quanto annuncia il Wall Street Journal – ilpresenterà oggi al Congresso. Al centro della proposta vi è unavolta a incoraggiare le piattaforme online ad assumersi la responsabilità di quanto pubblicato dagli utenti affrontando attivamente eventuali comportamenti illeciti.Inoltre, in base a tale modifica normativa, non verrebbero più offerte tutele legali alle società web nel caso si provasse che le loro piattaforme facilitano attività criminali o nel caso, da parte delle stesse, venga omessa la segnalazione di comportamenti illeciti.