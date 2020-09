First Capital, informativa sul piano di buy back

First Capital

(Teleborsa) -ha acquistato, nel periodo compreso tra il 14 ed il 18 settembre 2020 inclusi,, pari allo0,011% del capitale sociale, ad unper azione al lordo delle commissioni, per un controvalore complessivo pari a 3.135,00 euro.Gli acquisti di azioni proprie sono avvenuti nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto approvato dall'Assemblea ordinaria del 5 maggio 2020 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione della Società del 21 maggio 2020.Pertanto, alla data del 22 settembre 2020, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, First Capital detiene direttamente n. 22.648 azioni proprie, pari allo 0,887% del capitale sociale.