Trento, al via Festival dell'Economia su "Ambiente e Crescita"

(Teleborsa) - Oggi, giovedì 24 settembre e fino al 27 settembre, si alza il sipario suoincentrato suUna questione fondamentale del nostro tempo - sottolineano gli organizzatori - non solo per la necessità di intervenire prima che i cambiamenti climatici diventino irreversibili, ma anche per capire come rilanciare l'economia colpita dagli effetti deLagiunta alla 15esima edizione, quest'anno - dopo essere stata spostata da fine maggio a settembre - sarà in unasenza la presenza del pubblico, a causa dTutti gli incontri saranno trasmessi via streaming sul sito del Festival, in italiano e in inglese. Una selezione di eventi sarà trasmessa in diretta in italiano anche sullaPiù di 40 gli incontri con gli esperti, tra cui 6 premi Nobel, come, uno dei principali esperti di dinamiche economiche a livello mondiale, e Michael Spence, che discuterà di "pandemia e innovazione". Tra i relatori anche il Governatore di Bankitalia,e il divulgatore e giornalistache discuterà di tecnologia e sostenibilità. Previsti anche gli interventi del Ministro per gli Affari Europei,della Vicepresidente della Regione Emilia-Romagna,