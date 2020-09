Digitalizzazione, in Italia pronta solo un'azienda su due

(Teleborsa) - In Italiadedicati a progetti di, nonostante l’emergenza Covid-19 abbia dimostrato l'immediata necessità di implementare nuovi modelli di gestione aziendale. È quanto si scopre dalla ricerca “People, Process, Place: l’impatto della digitalizzazione e la trasformazione del ruolo degli HR" realizzata daL'indagine, che prende in esame il punto di vista degli, ha rilevato un’accelerazione dei processi di digitalizzazione delle aziende a causa dell’emergenza sanitaria, ma gliin tal senso, secondo il 46% del campione,, e questo a causa di una certa difficoltà nel cambiamento della cultura aziendale.“E’ un momento particolare e complesso per il settore delle risorse umane che devono gestire cambiamenti radicali in breve tempo cogliendone le opportunità",ha commentato Giacomo Moiso, CEO di Fluentify, definendo il ruolo dell’HR sempre più strategico.Sul fronte dellasolo il 26% delle imprese, ad oggi, non ha ancora implementato un progetto di online, mentreAnche lan azienda è già abituata alle formulee l’ultima accelerazione verso il digitale ha confermato un trend già evidente negli ultimi anni. Tra il 72% di coloro che hanno dichiarato di aver implementato un corso di formazione linguistica in azienda, illo ha fatto sotto formaine, il 38% in formula blended (mix tra in presenza e digitale) e solo il 7% in presenza. Diversa invece la formazione per i manager: il 20% degli HR ha dichiarato di aver scelto per la formazione del top management corsi in presenza o corsi che mixano una formazione in presenza e una formazione da remoto (28%).