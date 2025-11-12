Greenvolt Next Italia completa impianto fotovoltaico di GranForno Italia

(Teleborsa) -, società del gruppo Greenvolt che fa capo a KKR, hapresso lo stabilimento di Chivasso, in provincia diIl progetto integra il rifacimento dellacon l’installazione di un, che copre una superficie di circa 859 metri quadrati ed è composto da 360 moduli Sunpower P6-500-COM. Il sistema produrrà una quantità stimata di, consentendo a GranForno Italia di ridurre sensibilmente sia i costi energetici sia l’impatto ambientale."Con questo progetto accompagniamo GranForno Italia in un percorso concreto di decarbonizzazione ed efficienza energetica. - ha dichiarato, Presidente di Greenvolt Next Italia - L’intervento non solo riduce i costi energetici e l’impatto ambientale, ma rappresenta anche un esempio di come le aziende del comparto agroalimentare possano contribuire attivamente alla transizione energetica, sfruttando opportunità come il Bando Agrisolare".Grazie al nuovo impianto,, equivalenti al beneficio ambientale derivante dalla piantumazione di circa 3.625 alberi adulti."Questo progetto ha trasformato il nostro stabilimento produttivo in un vero e proprio polo di generazione di energia rinnovabile - ha dichiarato, CEO della GranForno Italia - La riqualificazione della copertura e l’installazione dell’impianto fotovoltaico hanno migliorato la nostra infrastruttura, ridotto la nostra impronta di carbonio e rafforzato il nostro impegno per una crescita sostenibile".