Intesa Italia-USA per esplorazione lunare

(Teleborsa) - Firmata oggi, 25 settembre, lain merito al programma lunare, previsto per il 2024.Grande soddisfazione da parte del Presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana,, per la firma di questa intesa che conferma la storica amicizia tra i due Paesi e la lunga tradizione di cooperazione bilaterale tra l'Con i successivi Accordi Attuativi tra le due agenzie spaziali, saranno specificati nel dettaglio i contributi italiani al programma che contribuiranno a rendere possibile il sogno di una presenza sostenibile in orbita e sulla superficie lunare: dai moduli abitativi, agli esperimenti scientifici, al sistema di telecomunicazioni.