PIL, Prometeia: tornerà a livelli pre-covid solo nel 2023

(Teleborsa) - Ilconsentirà aldi chiudere il 2020 "solo" a. Nel 2021 la ripresa segneràe nel 2022, con recupero dei livelli pre-crisi nel. E' quanto indica un aggiornamento delle previsioni macroeconomiche disecondo cui la crisi da Covid-19 ha portato l'economia italiana ai livelli didegli anni '90.Traipiù esposti al contagio, servizi come l’alloggio, la ristorazione, l’intrattenimento perderanno a fine anno tra ilMenoma comunque in territorio negativo, telecomunicazioni, utility e l’intermediazione finanziaria. Differenze anche all’interno dell’industria: l’automotive sarà tra i settori più penalizzati chiudendo il 2020 con una caduta del valore aggiunto nell’ordine del 35%, mentre saranno i settori che producono beni essenziali, come la, a presentare la performance migliore. Nel 2021 il valore aggiunto di tutti iPrometeia, in particolare, prevede che i fondi del"verranno utilizzati dall'Italia solo ala causa delle storiche difficoltà del nostro Paese a scegliere e portare a termine progetti di investimento con scadenze cosi' stringenti", definendoli una "opportunità storica", ma vede "tante criticità per l'Italia", che riuscirà a utilizzare solo 145 miliardi (il 70% appunto) dei fondi messi a disposizione, "contribuendo così ad una crescita aggiuntiva del PIL di 1,7 punti percentuali al termine dell'orizzonte di previsione nel 2023".- "Visto però il probabile mismatch temporale tra impegni di spesa e disponibilità dei fondi del Next Generation EU all’inizio del prossimo anno,che permetterebbe di risparmiare in spesa per interessi”.