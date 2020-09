Commercialisti, Moretta: "Fondamentali per limitare impatti economici da Covid"

(Teleborsa) - "I professionisti svolgono un ruolo importante anche in ambito sanitario. Oltre a esercitare la funzione di controllo, possono contribuire alla programmazione aziendale per garantire l'economicità dell'organizzazione, evitando numerosi sprechi ed assicurando la soddisfazione dei pazienti". È quanto a sottolineatopresentando ilche si terrà in diretta streaming mercoledì 30 settembre alle ore 15. Al forum interverrannoricercatore FNC;vicepresidente AIOP;chief fiscal officer Gvm Care & Research;Deloitte;, componenti gruppo di lavoro Cndcec Service Economy;presidente Federfarma;amministratore delegato Credifarma."Non dobbiamo dimenticare – ha aggiunto Moretta – che l'è stato il primo in Italia ad avere istituito lae, inoltre, a fine ottobre è partita la seconda edizione del Master di II livello in Management delle aziende sanitarie organizzato con l'rivolto a commercialisti e medici".Sulla stessa linea ilche ha evidenziato come in questo momento in cui la spesa sanitaria è ancora più centrale, "l'utilizzo delle risorse europee debba essere programmato adeguatamente utilizzando la professionalità dei commercialisti".Secondo"l'emergenza Covid ha evidenziato l'importanza della digitalizzazione del settore e l'assistenza domiciliare, inclusa la telemedicina, rappresenta il futuro della sanità. Ciò comporta, evidentemente, una maggiore digitalizzazione delle aziende sanitarie, permettendo una cura smart”del paziente"."Il Consiglio Nazionale – sottolinea– attraverso il progetto attività di impresa si pone l'obiettivo di sviluppare nuove competenze professionali sulla base di chi ha specifiche conoscenze in determinati settori produttivi e tipologie di business. L'idea, condivisa con il segretario nazionale Coppola, è quella di aggregare queste professionalità attraverso la costituzione di reti professionali con l'utilizzo di una piattaforma già in essere. È già in atto l'organizzazione di corsi di formazione attraverso alcune scuole dei commercialisti. Hanno aderito all'intero progetto oltre 1400 studi di commercialisti di tutta Italia e professionisti con una specifica profilatura per i diversi settori".In conclusione, per, "l'emergenza sanitaria ha determinato innanzitutto l'impossibilità per le strutture ospedaliere, siano esse private o pubbliche, di porre in essere l'attività ordinaria di programmazione degli interventi e delle cure per i pazienti, dovendo invece far fronte ad una domanda di assistenza in emergenza. Ciò ha determinato una inefficienza del sistema, laddove l'incapacità di offrire delle cure preventive si è tradotta, nel tempo, nella necessità di dovere far fronte a delle patologie in stato avanzato. Va da sé che l'intervento tardivo sul paziente determina maggiori costi per il sistema sanitario che si trova a dover fronteggiare oggi delle situazioni emergenziali che ieri potevano essere gestite con un migliore costo, e ciò anche e soprattutto a beneficio dei pazienti".