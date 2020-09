Torna Il Salone della CSR e dell'Innovazione sociale

(Teleborsa) -sulle prospettive di unonell’epoca del Covid-19: società civile, imprese, istituzioni, mondo accademico e organizzazioni del Terzo settore si danno appuntamento per l'ottava l’edizione dein diretta streaming dall’Università Bocconi di Milano il2020. Una nuovache darà la possibilità a più persone, collegate da qualsiasi Regione d’Italia, di seguire isullale organizzazioni presenti: metà delle quali sonoma è in crescita anche il numero delle PMI e delle start up (25%) e delle organizzazioni non profit (25%). Dato che conferma comesia l’evento con il maggior numero di impresele quali consentiranno di fare il punto, con la loro testimonianza, sull’impegno per la sostenibilità portato avanti da realtà di tutte le dimensioni. Anche i dati statistici mostrano come sia da parte delle imprese che dei cittadini sia sempre più ampia l’attenzione verso azioni responsabili a livelloPer quanto riguarda le aziende lol’Istat nel suo censimento permanente:hanno avuto nel 2018 comportamenti sostenibili con 712mila imprese (68,9% delle imprese con 3 e più addetti) che si dichiarano impegnate a migliorare il benessere lavorativo del proprio personale; 688mila (66,6%) che svolgono azioni per ridurre l’impatto ambientale delle proprie attività; 670mila (64,8%) che si sono attivate per aumentare il livello di sicurezza all’interno della propria impresa o nel territorio in cui operano.Capitoloda un’indagine sucondotta da Ipsos nel primo semestre dell'anno emerge che la maggioranza degli italiani (50,5%) ritiene che la ripresa debba essere pensata e attuata tenendo la sostenibilità in primaria considerazione, il 63% è a favore di una ripresa economicae il 72% pensa che, nel lungo periodo, il cambiamento climatico sarà una crisi ben più grave di quella generata dal Covid-19.Dal 2013 Il Salone della CSR e dell’innovazione sociale è l’appuntamento più atteso da chi crede nellaRiconosciuto come il principale evento in Italia dedicato a questi temi, negli anni il Salone ha contribuito alla diffusione della cultura della sostenibilità, offerto occasioni di aggiornamento, facilitato il