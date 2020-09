ENEA, Fibrosi cistica: nuove terapie personalizzate per cure più efficaci

(Teleborsa) - Terapie personalizzate per curare lain modo sempre più efficace. Questo l'obiettivo della, i cui risultati sono stati pubblicati sulla rivista open access. L'indagine ha coinvolto 22 pazienti di età compresa tra gli 11 e i 55 anni, affetti da forme moderate o gravi di fibrosi cistica, in cura presso tre ospedali italiani: ilile il"L'indagine – spiega la, coordinatrice della ricerca – è durata 15 mesi e durante questo periodo abbiamo raccolto 79 campioni di espettorato, da cui è stato estratto il DNA che abbiamo sottoposto a un sequenziamento massivo, ovvero dell'intero genoma raccolto da tutti i microrganismi presenti. Con il gruppo di ricerca abbiamo lavorato per determinare la composizione del microbioma, il patrimonio genetico della comunità microbica presente in ogni campione. Questo ci ha permesso di ottenere, per ogni singolo paziente, una visione ad alta risoluzione dell'evoluzione del microbioma, mettendo in relazione lo stato clinico, il repertorio genetico microbico e il resistoma, ossia l'insieme dei geni di resistenza antibiotica".La ricerca – questo il dato significativo emerso – ha mostrato che. In pratica, – spiega Enea in una nota – ogni persona ha mostrato distinte comunità microbiche polmonari e c'è meno variazione all'interno dello stesso individuo in momenti diversi (anche durante i casi di infiammazione o di cure antibiotiche) che tra individui nello stesso periodo. Questo dimostra, da un lato, un certo grado di stabilità nel tempo della comunità microbica di un individuo e, dall'altra, un'elevata eterogeneità tra pazienti, ma non per una gamma di geni batterici, come quelli di resistenza agli antibiotici che sono risultati comuni a tutto il campione della ricerca."Identificare il patrimonio genetico microbico associato alla fibrosi cistica potrebbe fornire ai medici nuove conoscenze, dai biomarcatori per identificare la progressione della malattia a nuovi bersagli per la terapia antibiotica. Questo – sottolinea– consentirebbe di individuare interventi terapeutici e terapie antibiotiche in base alla composizione del microbioma polmonare e all'abbondanza di geni di resistenza agli antibiotici. Il nostro obiettivo, quindi, punta dritto a come migliorare la gestione dell'infezione cronica grazie una maggiore personalizzazione dell'assistenza e del trattamento clinico, tagliati su misura del paziente".In sostanza – secondo i ricercatori – la comunità di microbi presenti nel polmone dell'individuo affetto da fibrosi cistica rappresenta, una sorta dida studiare nel corso del tempo e nei vari momenti della malattia, con indagini genomiche che permettano l'analisi dei geni presenti nella complessa comunità batterica, possibilmente utili alle scelte antibatteriche. "Ma al momento, né questo studio né altri sullo stesso tema – afferma la scienziata Enea – ci hanno ancora dato indicazioni per orientare tali scelte in modo più appropriato rispetto a quelle basate sulle analisi colturali. A differenza di altre indagini condotte finora, nei nostri campioni è stata rilevata, in abbondanza, la presenza di un particolare batterio,. La scoperta può suggerire un potenziale coinvolgimento di questo microrganismo nella dinamica e nella patogenicità del microbioma della fibrosi cistica, che merita ulteriori approfondimenti"."Questa ricerca – conclude Bevivino – prosegue glinel campo deldi pazienti affetti da fibrosi cistica, perché solo una profonda comprensione delle interazioni ospite-microbo e microbo-microbo (che mediano l'assemblaggio del microbioma) e delle complesse relazioni tra microbioma respiratorio, stato della malattia e risposta al trattamento antibiotico permetterà di prevenire, diagnosticare e curare la malattia con interventi terapeutici di precisione e personalizzati", conclude Bevivino.