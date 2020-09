Energia, Starace: "Esistono condizioni per creare industria europea dell'idrogeno"

Enel

(Teleborsa) - L'Amministratore delegato dell', ritiene che ci siano le condizioni per arrivare ad. Lo ha detto All'Italian Energy Summit de Il Sole 24 Ore, mettendo l'accento sulla cooperazione internazionale.prodotto dall'elettrolisi - ha spiegato - èe rappresenta il futuro. L'attuale idrogeno ha un'impronta di carbonio molto alta, è nero".Starace ha affermato che "per rendere competitivo l'idrogeno" occorre un costo delle rinnovabili di 40-50 dollari a megawatt, un obiettivo raggiunto, ma "deve scendere di fattore sei il costo degli elettrolizzatori", una condizione che si verificherà fra 3-5 anni.L'Ad ha parlato anche delle "opportunità" offerte dal, ma occorre "proporre progetti nuovi", in aggiunta agli investimenti già pianificati, edIl manager ha infine fatto cenno ai, affermando chee che "è giusto" che il tassod'interesse sulle obbligazioni verdi sia "più basso rispetto agli interessi commerciali"."Anche la BCE ci ha detto che questi bond sono la strada da seguire se veramente vogliamo finanziare le iniziative di sostenibilità", ha concluso.